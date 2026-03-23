大阪・梅田で高知自慢の食や土佐酒が楽しめるイベントが行われています。3月20日から大阪梅田のグルメスポット「お初天神裏参道」で始まった「土佐の恵みと出会う11周年」。このイベントは高知県が今年11年目を迎える「お初天神裏参道」とタッグを組んでおこなうもので約1ヶ月間、各店舗で高知の食材を活かした特別メニューが楽しめます。初日となった20日はオープニングイベントが開かれ、県のイメージキャラク