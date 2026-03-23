選抜高校野球５日目の２３日、第１試合に登場した帝京長岡のアルプス席では、かつて芝草宇宙監督とともに甲子園を戦った保護者会長の渡部豊穂さん（５６）が、「戦友」の手に託した息子にエールを送った。渡部さんは元帝京（東京）野球部で、エースだった芝草監督とともに１９８７年夏の甲子園に出場した。卒業後も交流を続け、帝京長岡の監督に就任した後、「（長男結貴さんを）うちに連れてきたら」と声をかけられ、進学が決