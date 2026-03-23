静岡市清水区では、きのう午後10時ごろ、木造2階建ての住宅1棟を全焼する火事がありました。火はおよそ5時間後に消し止められたものの、焼け跡からはこれまでに1人の遺体が見つかっています。警察によりますと、この家に住む80代の夫婦と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元と夫婦の所在について確認を急いでいます。