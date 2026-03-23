アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が、Netflixで世界独占先行配信されたことを記念して、木村泰大監督のオフィシャルインタビュー【後編】が公開された。【画像】馬の作画すげぇ！ジャイロのドヤ顔…公開された『ジョジョ』新作場面カットシリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才