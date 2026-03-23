東京・墨田区の風俗店の事務所から赤ちゃんの頭部などが見つかった事件で、死体遺棄などの罪に問われた22歳の母親に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。風俗店従業員の小原麗被告は、去年3月、出産した赤ちゃんの遺体をカッターで切断し、頭などの一部を勤務先の冷凍庫に入れたなどの罪に問われ、起訴内容を認めていました。東京地裁は23日の判決で、「赤ちゃんの死に直面したあと誰にも相談なく犯行に及んだ行動選択は独