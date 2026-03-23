◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）先週は土、日ともに名古屋出張。中京競馬場の競馬を見てきたが、芝コースは内がよく伸びるし、踏ん張っていた。日曜９Ｒ、１１Ｒは７、８枠の馬が勝っているが、前者は内ラチ沿いを器用にさばき、後者の愛知杯は内を通った逃げ切り。外から直線一気という競馬は少なかった。ペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）はメ