さいたま市の国道で15日、男が走行中の車に跳び蹴りをする瞬間をドライブレコーダーが捉えた。男は中央分離帯を飛び越えて道路に飛び出すと、急ブレーキをかけた車の後ろの白い車に蹴りを入れた。警察が器物損壊の疑いで捜査している。中央分離帯飛び越えてきた人物さいたま市の国道でカメラが捉えたのは、突然、道路に現れた人物が車に跳び蹴りをする瞬間だ。目撃者は「本当に現実の光景なのかなって…」と語る。15日正午過ぎ、ド