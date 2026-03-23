【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２２日、米軍がイランの発電所を攻撃すれば、中東地域全体のエネルギー施設や経済基盤を「回復不能なほど破壊する」と警告する声明を出した。トランプ米大統領が２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、発電所を攻撃すると主張したことへの対抗措置を示した形だ。トランプ氏が示した期限は、日本時間