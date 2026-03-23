ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！ セガプライズ「ミニオン」グッズ 登場時期：2026年3月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど かわいい「ミニオン」たちのグッズが、2026年3月もセガプライズに登場。お出かけに使えるバッグをはじめ、マスコットやぬ