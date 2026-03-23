俳優の柳楽優弥とSixTONESの松村北斗が23日、都内で行われたNetflixシリーズ『九条の大罪』イベントに登壇した。初共演で弁護士のバディを演じた2人が互いの印象を明かした。【集合ショット】柳楽優弥、松村北斗、ムロツヨシら豪華キャストが集結！本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（