◇MLB オープン戦 ドジャース-エンゼルス(日本時間23日、エンゼル・スタジアム)ドジャースが3回に2桁得点をあげました。2回にはホームランを浴び1点を先制されましたが、3回に入ると先頭打者のテオスカー・ヘルナンデス選手がホームランで同点に。さらに、ここで相手投手の投球がみだれ、1アウト満塁の好機から3度押し出し四球で3点を追加します。打者一巡で再びヘルナンデス選手が打席に立ち、タイムリー。さらにアンディ・パヘス