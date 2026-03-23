タレントの辻希美が22日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんが13歳の誕生日を迎えたことを報告し、母としての現在の心境を明かした。【映像】辻希美、“豪邸”と話題の自宅で遊ぶ子ども達の様子披露この日、辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」と切り出し、夫でタレントの杉浦太陽と昊空くんとの親子ショットを披露。「ソラのお友達が来て一緒にお祝いしてくれて、せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす