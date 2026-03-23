国民民主党の玉木雄一郎代表は23日、木原稔官房長官と国会内で面会し、米・イスラエルとイランの交戦を受け、ペルシャ湾にとどまる日本関係船舶の船員の安全確保と、ホルムズ海峡の安全航行実現を求める提言を手渡した。木原氏は「全ての国の船が安全航行を回復できるよう、外交努力をしていく」と述べた。提言は、待機する日本船舶が「武力攻撃、機雷、拿捕などの現実的脅威にさらされている」と指摘。外国人を含む乗員の安全