神奈川県警本部＝横浜市中区神奈川県警は23日、横浜市の女性＝当時（22）＝への承諾殺人罪で無職斎藤純被告（32）が追起訴された事件を巡り、2015年の発生当時、現場の状況から自殺と判断していたと明らかにした。渋谷祐司捜査1課長が取材に応じ「捜査が不十分だったことが明らかになり、遺族に謝罪した」と説明した。その上で「このような事案はあってはならないもので再発防止を徹底する」とした。県警によると、昨年5月、埼