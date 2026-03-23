中東情勢をめぐり、アメリカの国連大使が、高市総理が、「自衛隊による支援を約束した」と主張したことについて、木原官房長官は23日、「具体的な約束をした事実はない」と否定しました。アメリカのウォルツ国連大使は22日、CBSテレビの番組で、「日本の総理が海上自衛隊による支援を約束したばかりだ」などと話しました。木原稔 官房長官「日本として何か具体的な約束をしたとの事実はありません」ウォルツ国連大使の発言に