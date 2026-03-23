市街化調整区域での無許可開発が発覚し、昨年９月に閉園した札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の運営会社「サクセス観光」に対し、札幌市は２３日、都市計画法に基づき、同園の違法な建築物を撤去するよう命じる「除却命令」を出した。市職員３人が同日午前、札幌市内にある同社代理人弁護士の事務所を訪れ、目黒清志社長らに撤去期限を今年１０月末とする命令書を手渡した。同法は、除却命令に従わなかった場