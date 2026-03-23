お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。相方・綾部祐二（48）の近況を明かした。綾部はハリウッド進出を目指して2017年に渡米。22年7月発売のエッセーの中で、結婚していたことを明らかに。「ぼくの英語を1万点中の4点だと指摘してくれた日本人の先生がいたと書きましたが、その人がのちに、ぼくのワイフとなりました」と紹介した。同番組で