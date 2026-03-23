「オープン戦、エンゼルス５−１３ドジャース」（２２日、アナハイム）エンゼルスが三回にまさかの１イニング１０失点を喫し、本拠地が騒然となった。序盤２イニングを完璧に抑えていたクラセンがつかまった。先頭のＴ・ヘルナンデスに同点ソロを浴びると、制球が定まらなくなった。パヘズ、１死後に大谷、タッカーと３四球を与えて満塁のピンチを招くと、ベッツに勝ち越しの押し出し四球を与えてしまった。ここで投手交代