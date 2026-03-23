【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】塩貝健人、相手を一瞬でぶち抜く“爆速ダッシュ”ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、圧巻のスプリントでスタジアムを沸かせている。短距離走のキング、ウサイン・ボルト氏の走法を参考にする20歳のアタッカーにファンたちも注目している。ヴォルフスブルクは日本時間3月21日、ブンデスリーガ第27節