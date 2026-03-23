政府はイラン情勢の混乱長期化に備え、ガソリン価格の高騰を抑える激変緩和措置の追加の財源に、今年度予算の予備費から約8000億円を支出する方針です。原油価格の高騰で、政府は19日から石油元売りへ補助金を支給し、ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える措置を実施しています。財源には約2800億円の専用の基金をあてることにしていますが、関係者によりますと、政府は情勢の長期化の可能性に備え、追加の財源に今年度