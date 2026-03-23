2020年、東京・国立市で妻を殺害したとして逮捕され、処分保留で釈放されていた男が先週、殺人罪で起訴されたことを受け、妻の母親が取材に応じ、心境を語りました。東京地検立川支部によりますと、東京・国立市の職業不詳・高張潤被告（49）は、2020年11月、都営アパートの9階の部屋で妻の麻夏さん（当時41）の首を絞めるなど暴行したうえ、ベランダから投げ落として殺害した罪に問われています。高張被告は2021年2月に警視庁に逮