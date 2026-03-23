俳優風間俊介（42）が23日、同日をもって番組を卒業する日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に生出演し、視聴者に向けてあいさつした。番組中盤で、風間と山下健二郎（40）が参加した、フロリダウォルトディズニーワールドのロケを放送。2人はアトラクションやショーを紹介した。ナイトショーの紹介時には、風間は「このショーが『ハッピリー・エバー・アフター』という、最後に締めくくりとして使われる言葉で、このシ