通信制の星槎大学（神奈川県）が硬式野球部を新設し、3月から近畿学生野球連盟に加盟したことが23日までに分かった。 北海道北広島市にある星槎道都大学硬式野球部は札幌学生野球連盟1部リーグに所属しているが、星槎大学としては新規加盟。通信制大学では、日本ウェルネススポーツ大学が首都大学野球連盟、同大東京が東京新大学野球連盟、同大茨城が関甲新学生野球連盟に所属している例があるものの全国的に珍しい。