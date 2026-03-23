食料品の配布などでひとり親家庭などを支援する「フードバンクしばた」が設立10年を迎え、イベントが開かれました。22日、新発田市で開かれたイベントでは子育てへの支援について考えるパネルディスカッションなどが行われました。 ひとり親家庭など生活に困っている人たちを支援しようと設立された「フードバンクしばた」。寄付された食品を配布する活動などを続け、これまでに1500世帯以上が利用したといいます。