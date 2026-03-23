トリックアートを使ったドッキリ企画が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で91万回再生を突破し、「思わず大笑いしました」「神リアクションに草w」「期待を裏切らない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬はトリックアートに引っかかるのか？』を検証→階段の下に設置した結果…思っていたのと違う光景】 トリックアートの穴を設置！ YouTubeチャンネル「い