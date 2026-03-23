春のセンバツ高校野球、帝京長岡は23日、甲子園初勝利をかけ宮城・東北との初戦に臨みましたが、5対1で敗れました。春・夏通じて甲子園初出場の帝京長岡。序盤に4点をリードされるも2回。ワンアウト2塁3塁のチャンスでショートゴロの間に1点を返します。さらにツーアウト3塁の場面……ホームスチールを試みますが、ここはタッチアウト。帝京長岡はその後も相手のピッチャーに抑え込まれ得点を