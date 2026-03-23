NEXCO東日本は、東京湾アクアラインで土日祝日に実施しているETC時間帯別料金の社会実験を延長する。ETC普通車の場合、上り線では引き上げ時間帯の午後1時から7時までは1,600円、引き下げ時間帯の午後8時から午前4時までは400円、それ以外は通常料金の800円となる。下り線では午前0時から4時まで400円、午前5時から7時まで1,000円となる。期間は2027年3月31日まで。1月2日と3日、振替休日を含む。