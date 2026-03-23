ルフトハンザ・ドイツ航空は、冬スケジュールに北欧路線を拡大する。12月4日からミュンヘン〜ロヴァニエミ線を週2往復で開設する。機材はエアバスA320neoを使用する。さらに、フランクフルト・ミュンヘン〜トロムソ線を週2往復増やす。2027年2月から3月にかけては、フランクフルト〜クーサモ線を週2往復、ミュンヘン〜キッティラ線を週2往復から3往復増やす。これにより、北極圏の9空港に最大で週69往復を運航することになる。■ダ