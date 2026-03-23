ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）は、年間110億米ドルの燃油費用が追加で発生する可能性があることを明らかにした。中東情勢を受けて、燃油価格は3週間で2倍以上に上昇し、この水準にとどまった場合には大きな追加費用が発生することになるとした。一方で需要は好調で、直近10週間は史上最大の予約を受け付けている。手元資金はコロナ前の約3倍と財務体質を強化してきたことを説明。信用格付は30年以上