デザイナー、ヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）が手がけるブランド「VIVIANO（ヴィヴィアーノ）」は、Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wにて、2026年秋冬コレクション「Portrait of Her, Unnamed」を発表しました。Courtesy of VIVIANO会場となったのは、大久保に位置するウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会。インマヌエル礼拝堂は深い赤の光に包まれ、天井の造形が生み出す陰影と相まって、現実と非現実の境界を曖昧に