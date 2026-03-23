ポッド型のレーザー兵器になる？イスラエルの防衛企業であるエルビット・システムズは、2026年3月17日、戦闘機や武装ヘリコプターに搭載するレーザー兵器を開発すると発表しました。【動画】レーザー発射！ これが、近い将来のミサイル・ドローン迎撃方法？2025年の決算発表時に明らかになった内容によると、ポッド搭載型の空中高出力レーザーになる見込みです。イスラエルは2023年以降、ハマスやヒズボラ、さらにイラン軍と