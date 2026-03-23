オウガ・ジャパンは、フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」の発表会を4月14日に開催すると発表した。 「OPPO Find N6」は、3月17日にグローバル向けに発表されたフォルダブルスマートフォン。ヒンジ設計の見直しやディスプレイガラスの改良により、折り目を目立ちにくくしている。独TÜV Rheinlandによる60万回の折りたたみ試験に合格しており、耐久性の高さもうたう。 スタイラスペ