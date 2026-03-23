サムスン電子は、Samsung Galaxy S26シリーズで「Quick Share」が「AirDrop」に対応したと発表した。まずは韓国で提供が始まり、今後は日本を含む地域に展開予定。 Galaxy S26シリーズ以外のGalaxyデバイスへの対応開始日は後日発表される。 Quick ShareとAirDropの連携は、Google Pixel 10シリーズで2025年11月に利用できるようになり、今年2月にはPixel 9シリーズにも展開されていた。