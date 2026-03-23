OP戦で結果を残していたキム・ヘソンだが、マイナー降格の憂き目に遭った(C)Getty Images長期的に“黄金期”を築こうとするチームの意志の表れか。現地時間3月22日、ドジャースは、韓国人内野手のキム・ヘソンがマイナー3Aに降格すると発表。26人の開幕ロースターには、24歳の若手有望株であるアレックス・フリーランドが滑り込む形となった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ランやはりスタ