今月20日、三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、渋滞の列に追突した大型トラックの運転手が、「前をよく見ていなかった」などと供述していることが分かりました。 【写真を見る】大型トラックの運転手｢前をよく見ていなかった｣ ブレーキ間に合わず追突か 今週中にも容疑者立ち会わせて実況見分の方針 三重・新名神6人死亡事故 この事故は今月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列