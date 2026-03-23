就任2年目となる藤川監督のタクトも注目される(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextリーグ連覇を狙う阪神の充実の布陣が注目を集めている。3月27日の巨人との開幕戦に向けた22日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム大阪）に0−1と敗れるも、先発の伊原陵人は5回3安打無失点と試合を作った。【動画】“できあがっている”…話題のドラ3ルーキー岡城の圧巻の打撃シーン伊原は巨人との開幕カード3戦目の登板が浮上。すでに