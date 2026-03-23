自民党議員の野田聖子氏（６５）が２３日までにＳＮＳを更新。長男が中学校を卒業したことを報告した。野田氏は「卒業」のタイトルでブログをアップし、「私の愛しいムスコさん、野田真輝は、先日めでたく、区立の中学校を卒業しました！」と祝福。「生まれてから、前例のない病気と障害なんで家族一同、右往左往、試行錯誤の蟻地獄的な１５年やった〜が、なんとか主役は生きてござる」と振り返り、「卒業式では、大トリをつ