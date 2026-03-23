第７４回日経賞・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は３月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。今年の始動戦となる昨年の有馬記念２着馬コスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が中心。前走は初めてブリンカーを着用した効果がてきめんに出て、序盤から終始抜群の行きっぷりで新たな一面を見せた。ミュージアムマイルには半馬身とらえられはしたが、衰えがないことを証明した。