日清食品は２３日、ロングセラーブランド「日清焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．」の発売５０周年記念商品第２弾として、完全会員制和牛専門店「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」が監修した「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡＵＬＴＲＡＵ．Ｆ．Ｏ．ＷＡＧＹＵＵＭＡＭＩＦＬＡＶＯＲ」を全国で一斉に発売した。同商品は、実業家の堀江貴文氏とシェフの浜田寿人氏が手がける「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」との共同開発により誕生した。最大の特徴は伝統の「