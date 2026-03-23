◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１０―１の５回２死一塁で迎えた４打席目は左腕スーターの前に空振り三振に倒れ、球場からはため息が漏れた。エンゼルスの先発は、ジョージ・クラッセン投手（２４）。メジャ