◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「４番・一塁」で先発出場し、貫禄を見せつける“打ち直し”の一打で球場を沸かせた。１０―１の４回１死で迎えた３打席目に右翼ポール付近に飛び込む一発を放った。悠々とダイヤモンドを一周したが、チャレンジの