木原官房長官は23日午前の会見で、新年度予算案が今年度内に成立しなかった場合に備え、「暫定予算を編成する方向で検討したい」と明言した。木原長官は、会見に先立ち23日午前に面会した自民党の参議院幹部から「現在の参議院の状況について説明があり、暫定予算の準備が必要との話があった」と明かし、参院自民幹部に対して「引き続き令和8年度予算と関連法案の年度内成立が必要と考えている」と伝えたという。そのうえで、木原