テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回（26日放送）に向けて仙台結界ＰＶの場面カットが解禁された。迫力ある場面カットの数々にネット上では、歓喜の声が出ている。なお、最終回「仙台結界」は本編尺を拡大し、特別尺（27分）で放送される。【画像】領域展開する新キャラ！乙骨とバトル『呪術廻戦』仙台結界の場面カットPVは「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まり、受