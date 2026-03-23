きょう未明、長野県大桑村で住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事があったのは大桑村の住宅で、午前5時前、「家から炎が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、2人の遺体が見つかり、この家に住む下野昌一さん78歳と77歳の妻と連絡が取れていないということです。警察が遺体の身元の確認を進めるとともに出火の原因を調べています。