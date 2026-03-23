馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はオレハマッテルゼが勝った２００６年の高松宮記念を取り上げる。名門・音無厩舎のＧ１初制覇はこの珍名馬。初めての１２００メートルでＧ１勝利という大仕事をやってのけた。何度も何度もこぶしを突き上げた。オレハマテッルゼがゴール板を突き抜けた瞬間、全身の血が逆流した。「長かった。勝てたのは何かの縁があるのかもしれません」自身６度目のＧ１制