イラン情勢をめぐって、報復による事態の長期化は避けられないとの見方が急速に強まっています。原油価格が一段と上昇したほか、週明けの日経平均株価は一時2600円を超えて値下がりし、大幅下落の展開となっています。連休明けの東京市場は、取引開始直後から売り注文が急速に膨らんでいます。平均株価は一時、下げ幅が2700円に迫り、5万1000円を割り込みました。アメリカのトランプ大統領が、21日、ホルムズ海峡を48時間以内に開