アメリカのトランプ大統領が48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」としたことに対し、イラン側は22日、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。イランの中央軍司令部の報道官は22日、声明で、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。また、アメリカの株を保有する企業は「完全に破壊される」としたほか、アメ