南海キャンディーズ山里亮太（48）が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。番組冒頭で隣に立っていた武田真一のつぶやきを拾ってなぐさめた。番組冒頭で東京・豊洲「チームラボプラネッツ」の春限定の光と映像で花見をしているような没入体験のできるイベントについて紹介。このときに武田がボソリとつぶやいた「花見かぁ〜」とのひと言を山里が聞き逃さなかった。生映像がスタジオに戻ってきたタ