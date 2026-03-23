４月からの「２４時間３６５日開催・１日３食提供の子ども食堂」実施に向けＣＦに取り組む「よこすかなかながや」の和田理事長＝２日、横須賀市池上神奈川県横須賀市池上の古民家を開放し、子どもたちに食事や居場所を提供しているＮＰＯ法人「よこすかなかながや」は４月から「２４時間３６５日開催・１日３食提供」の子ども食堂へ運営体制を拡充する。子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で「地域インフラ」として機