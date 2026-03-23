大阪府熊取町の小中学校で、児童や生徒ら計280人が体調不良を訴えている問題で、有症状者の便からノロウイルスが検出されました。 町内の小中学校はきょう23日再開しています。 熊取町によりますと、町内の小中学校で計280人の児童・生徒らが嘔吐や下痢などの症状があり、町は保健所と連携して感染源などを調べています。 発端は熊取中学校から「60人を超える生徒や教職員が腹痛や下痢などの症状を訴えている」との報告があった